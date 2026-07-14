Rescatan a un hombre con signos de ahogamiento moderado de la playa de Puerto Naos, en La Palma

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre con signos de ahogamiento de carácter moderado ha sido rescatado en la playa de Puerto Naos, en Los Llanos de Aridane (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde de este lunes y hasta el lugar se trasladaron sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser rescatado el afectado por los socorristas de la playa.

Una vez que los sanitarios comprobaron que el hombre presentaba signos de ahogamiento de carácter moderado, lo trasladaron en una ambulancia de soporte vital avanzado del SUC al Hospital General de La Palma.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencias e instruyeron las diligencias correspondientes.