Rescatan ileso a un escalador bloqueado en un risco de Moya (Gran Canaria)

Archivo - Helicóptero del GES - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias recataron ileso en la tarde de este viernes, 2 de enero, a un escalador que se quedó bloqueado en un risco del término municipal de Moya (Gran Canaria).

Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, que agrega que tras recibirse el aviso de que un escalador precisaba ayudaba se optó por el rescate aéreo como la mejor opción.

Por ello, acudió al lugar un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias.

En este sentido, el personal del recurso aéreo accedió hasta el escalador y lo rescató ileso para trasladarlo hasta una zona segura.