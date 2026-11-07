Rescatan a una mujer con síntomas de ahogamiento moderado en la costa de Los Cristianos, en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido rescatada este sábado con síntomas de ahogamiento incompleto en la costa de Los Cristianos, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El rescate se ha producido sobre las 13.46 horas, cuando se ha alertado desde una embarcación particular que había sacado del mar a una mujer con signos de ahogamiento y la estaba trasladando hasta el muelle de Los Cristianos.

Hasta el muelle se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que la afectada presentaba síntomas de ahogamiento incompleto de carácter moderado, por lo que fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Portuaria, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron las gestiones correspondientes.