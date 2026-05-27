Rescatan una neumática con 24 migrantes al este de Lanzarote

Archivo - Efectivos de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO/ ARCHIVO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha rescatado una neumática con 24 hombres al este de Lanzarote a última hora de este martes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Tras ser rescatada la neumática con los migrantes, fueron trasladados hasta el puerto más cercano de Lanzarote, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y Cruz Roja, atendieron a los hombres.

En general todos los migrantes estaban en buen estado general de salud, salvo una personas que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario de carácter leve.