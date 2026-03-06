Rescatan una neumática con 60 migrantes en aguas próximas a Fuerteventura

Avión Sasemar 103 - SALVAMENTO MARÍTIMO
PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)
Salvamento Marítimo ha rescatado durante la mañana de este viernes una neumática con 60 personas a bordo cuando se encontraban a unos 55,5 kilómetros (30 millas náuticas) de Fuerteventura, según ha informado el organismo institucional.
En concreto, la neumática ha sido localizada por el avión Sasemar 103 a unas 30 millas al sureste de Fuerteventura, por lo que desde el Centro Coordinador de Salvamento (CCS) de Las Palmas se ha movilizado la salvamar Izar.
Posteriormente la salvamar Izar ha realizado el rescate y traslada a los migrantes hasta el puerto de Gran Tarajal.