Rescatan una neumática con 62 migrantes a unos 89 km de Órzola, en Lanzarote

Salvamento Marítimo durante el rescate de una patera a unos 89 kilómetros de Órzola, en la isla de Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

La guardamar Urania de Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este miércoles una neumática con 62 migrantes a bordo, todos de origen subsahariano, cuando se encontraban a unos 89 kilómetros (48 millas naúticas) al nor-noreste de Órzola, en la isla de Lanzarote, según ha informado el ente institucional.

La embarcación, que había sido avistada por un buque mercante, fue rescatada sobre las 04.15 horas, bajo la coordinación de los controladores marítimos del Centro de Salvamento Marítimo de Las Palmas.

La tripulación de la guardamar, tras rescatar a las 62 personas, entre ellos 54 hombres y ocho mujeres, los trasladó hasta el muelle de Arrecife, donde desembarcaron sobre las 07.22 horas de este miércoles para ser asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.

En apenas 24 horas han sido interceptadas próximas a la isla de Lanzarote cuatro pateras con unas 189 personas a bordo.