Rescatan una patera con 125 migrantes, entre ellos 6 menores, en aguas próximas a El Hierro

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo en La Restinga (El Hierro) - SALVAMENTO MARÍTIMO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este domingo una patera con unos 125 inmigrantes a bordo cuando se encontraban a 17,5 kilómetros (9,5 millas náuticas) al sureste de La Restinga, en la isla de El Hierro, según ha informado el ente institucional.

El rescate se produjo sobre las 21.10 horas, tras localizar el cayuco, que se encontraba con problemas de motor, motivo por el que desde el Centro de Control de Salvamento de Tenerife activó la salvamar, que remolcó la embarcación con los migrantes hasta el puerto de La Restinga.

Una vez en puerto, el personal sanitario ha atendido a 125 personas subsaharianas, entre los que había 116 varones, tres mujeres y seis menores, todos en "aparente buen estado" de salud.