Rescatan una patera con unas 68 personas en aguas próximas a Lanzarote

Archivo - Neumática rescatada por Salvamento Marítimo en aguas próximas a Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 15 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo una patera con unas 68 personas en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Esta ha sido la segunda embarcación localizada durante la tarde del domingo, que se suma a una primera con 85 ocupantes, ascendiendo así el total de inmigrantes rescatados a 153.

Los ocupantes de las dos embarcaciones han sido trasladados hasta el muelle de Arrecife, donde el dispositivo sanitario en la zona, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario(SUC), Cruz Roja y Atención Primaria han atendido a los migrantes, no teniendo que hacer ningún traslado a centro hospitalario.