Retoman por tercer día consecutivo la búsqueda de la persona desaparecida tras un golpe de mar en Tenerife

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha retomado este miércoles el dispositivo de búsqueda de la persona que desapareció en la tarde del pasado domingo tras un golpe de mar en la piscina natural de 'Isla Cangrejo', en Santiago del Teide, y que provocó la muerte de cuatro turistas.

En las labores de búsqueda, que se mantienen por tercer día con los mismos medios, entre ellos el servicio marítimo de la Guardia Civil, patrullas de Seguridad Ciudadana, mientras los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) operarán en función de las condiciones del mar, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Además, ayer, también participó una embarcación de Salvamento Marítimo y el Helimer.

Canarias se mantiene desde el viernes, habiéndose actualizado la situación el pasado lunes, en prealerta por fenómenos costeros con oleaje de mar combinada de tres a cuatro metros y medio, y la piscina donde se produjo el incidente estaba precintada y vallada, advirtiendo del peligro.