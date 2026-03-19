Roban en una cafetería de Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria, y se llevan un portátil

Archivo - Calle Tomás Morales, en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el robo en una cafetería de la calle Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria durante la madrugada de este jueves y de donde se han llevado un portátil.

Los agentes, según ha informado el cuerpo policial, acudieron al local comisionados por la central de alarma, aunque al llegar al bar, el presunto o presuntos delincuentes ya no se encontraban en el lugar, por lo que por el momento no hay detenidos.

Si bien, indican que en las grabaciones se ha podido observar el robo de un portátil. De esta forma, agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando lo ocurrido para intentar identificar a quién perpetró el robo.