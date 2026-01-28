Robles condecora a la Brigada 'Canarias' XVI por su despliegue en Líbano y su labor durante la Dana

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado a la Brigada 'Canarias' XVI por su despliegue en el contingente 'Libre Hidalgo XLIII' el Líbano y su labor durante la 'Operación Dana 2024' - CEDIDO POR MINISTERIO DE DEFENSA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado a la Brigada 'Canarias' XVI por su despliegue en el contingente 'Libre Hidalgo XLIII' el Líbano y su labor durante la 'Operación Dana 2024' durante un acto que ha tenido lugar este miércoles XVI en la Base 'General Alemán Ramírez' de Las Palmas de Gran Canaria.

Durante la cita, que contó también con la presencia también del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, general de Ejército Amador Enseñat, la titular del departamento ministerial ha indicado que es una satisfacción poder reconocer en persona el trabajo que realizan y que es un orgullo para todos", al mismo tiempo que puso en valor una misión muy especial que se lleva a cabo en Tenerife.

Se trata de la operación 'Centinela Canario' que se ha desarrollado por segundo año, durante el verano de 2025 que, esta vez, ha sumado helicópteros y drones, sin olvidar el gran papel del personal desplegado que ha realizado casi 1.000 patrullas, según ha informado el Ministerio.

"Gracias a ustedes, existe una vinculación incuestionable entre los militares y la sociedad civil que les agradece, como lo hacemos todos, su trabajo", ha manifestado la ministra.

De igual modo, Robles ha insistido en señalar que "España es un gran país y lo es, en buena parte, gracias a ustedes, a su compromiso y su profesionalidad en todos y cada uno de los lugares o misiones en las que participan".

Por su parte ha hecho especial hincapié unas palabras de reconocimiento y homenaje al capitán enfermero fallecido en el accidente ferroviario de Adamuz. "Un accidente que ha vuelto a poner de manifiesto que nuestras Fuerzas Armadas siempre están desde el primer momento, en cualquier emergencia, volcados con una profesionalidad y empatía que están fuera de toda duda", comentó.

UNIDADES EN TENERIFE, GRAN CANARIA Y FUERTEVENTURA

Perteneciente al Mando de Canarias, la Brigada 'Canarias' XVI, la más joven del Ejército de Tierra, cuenta con unidades desplegadas en cinco acuartelamientos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Sus cometidos principales se articulan en operaciones en territorio nacional y en el exterior, tanto formando unidad como adiestrando a personal militar extranjero dentro de la iniciativa europea para el Golfo de Guinea. Asimismo, participa en actividades de seguridad cooperativa y de preparación.

PRÓXIMO DESPLIEGUE EN IRAK Y EN EL 'EUROBATTLE GROUP'

Durante este 2026, será unidad base generadora de los próximos contingentes A/I XXIV y XXV en Irak, para instrucción y adiestramiento, aportando la gran mayoría de los 265 componentes del Grupo Táctico de 'Force Protection' y del 'National Support Element', así como una parte significativa del equipo de apoyo al mando del próximo jefe de la misión, el teniente general español Ramón Armada.

Para el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027, la BRICAN XVI se enmarcará en el ciclo de generación de fuerzas de la Unión Europea (Euro Battle Group).

Al respecto, este grupo constituye el principal esfuerzo nacional en materia de preparación operativa multinacional de la UE, integrando capacidades terrestres, aéreas y de apoyo de distintas naciones contribuyentes.

Finalmente, en territorio nacional, la brigada, que cuenta con unos 2.100 militares y una fuerza efectiva de casi 1.600, ha tenido una participación clave en las operaciones 'Balmis' y 'Baluarte' de lucha contra el COVID o en la operación 'Cumbre Vieja' tras la erupción del volcán en La Palma, entre otras.