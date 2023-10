Rodríguez dice que se va a "cumplir" el convenio de carreteras pero avisa de que habrá que "priorizar" obras

El consejero de Obras Públicas precisa que no está en contra de la variante de La Laguna pero dice que no se puede licitar



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha garantizado este martes que se va a "cumplir" en su totalidad el convenio de carreteras si bien ha avisado de que habrá que "priorizar" obras.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento solicitada por el Grupo Socialista ha dicho que el convenio, con la última adenda, suma un total de 1.470 millones y quedan cuatro años y unos 700 millones por adjudicar cuando hay una "bolsa" de proyectos valorados en unos 3.000 millones.

"Toca elegir", ha comentado, subrayando que actualmente el Gobierno tiene en marcha 57 actuaciones, algunas del convenio anterior, de las que 12 ya están en ejecución.

Para ello, ha dicho que su departamento va a hacer un proceso de "escucha activa" entre los cabildos y los técnicos, dado que conocen bien el territorio, para que se determine qué obras son las más prioritarias.

Además, y en vistas de que un proyecto de carretera puede tardar hasta cinco o seis años en estar ejecutado en su totalidad, ha insistido en que hay que tomar medidas que ayuden a la movilidad y tengan un "efecto más inmediato", entre las que destacó la creación del Bono Residente Canario y la gratuidad al 100% del transporte público.

Ha afeado al PSOE que se pongan "medallas" con la planificación realizada en la pasada Legislatura dado que el 90% de las obras actuales tienen su "firma" gracias al trabajo de la legislatura entre 2015 y 2019.

Rodríguez ha insistido en que se trata de determinar qué obras "son posibles" dado que algunas que están en el convenio "son inviables" o tienen una tramitación medioambiental "compleja", de ahí que haya defendido el modelo flexible del convenio para elegir unas obras u otras.

En esa línea ha indicado que van a trabajar para "resolver" la limitación de la cláusula que obliga al Gobierno de Canarias a costear con fondos propios los proyectos una vez se agoten los 1.200 millones iniciales, para lo que ha encontrado la "predisposición" de la Secretaría de Estado de Infraestructuras.

"Tenemos más de 1.400 millones para ejecutar un plan que no tiene ninguna comunidad autónoma, vamos a dar el callo en planificación y ejecución sin dejar a ninguna isla atrás", ha agregado.

En cuanto a la variante de La Laguna, una obra que supera los 300 millones de presupuesto, ha afirmado que no está en contra del proyecto pero ha señalado que no se puede sacar a licitación porque "falta la supervisión" y además "no es favorable" y en la Declaración de Impacto Ambiental se establece que hay estudiar los movimientos de las aves durante 12 meses.

"Aunque quiera no la puedo sacar a licitación, no hay ninguna obra en Tenerife para licitar", ha señalado.

FIERRO ACUSA A DÁVILA DE QUERER SER LA CONSEJERA DE OBRAS PÚBLICAS

Nira Fierro (PSOE) ha comentado que la solución a la movilidad en la isla no pasa solo por "poner más piche" sino fomentar el uso del transporte público pero cree que no se pueden descartar todas las inversiones previstas en el convenio de carreteras.

Ha indicado que la ausencia de los trenes "no es excusa" para que haya colas en las islas de Tenerife y Gran Canaria y por ello entiende que hay que desarrollar todas las obras de carreteras, y mientras tanto, tomar algunas medidas, pero que sean consensuadas y pactadas.

Ha ironizado con que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, "quiere ser" la consejera de Obras Públicas por lo que le ha pedido a Rodríguez que marque las prioridades y no deje las decisiones en sus manos, aprovechando la "buena herencia recibida" del anterior Ejecutivo en materia de planificación.

Raúl Acosta (AHI) ha valorado que se hayan "despejado las dudas" desde el punto de vista financiero pero ha lamentado que no haya proyectos para todas las obras necesarias por lo que instado a las administraciones "a ponerse manos a la obra".

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que en la adenda del convenio de carreteras se incluyeron 11 obras en La Gomera que se deben ejecutar "sin dilatar más en el tiempo" y ha preguntado al consejero si hay "algún contratiempo" en algunos proyectos. "Queremos que la isla no vuelva a ser la que tenga menos ejecución", ha destacado.

VOX PIDE QUE AFINEN LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR OBRAS

Paula Jover (Vox) ha apuntado que las obras de carreteras son buena parte de la solución a las colas de tráfico y Canarias necesita "infraestructuras modernas" bien conectadas con puertos y aeropuertos y ha planteado "cuál va ser el criterio" para priorizar las obras y como evitar que el Gobierno canario pague los excesos de costes, según una de las cláusulas del convenio suscrito con el Estado.

Esther González (NC-BC) ha reprochado al consejero que firmara el convenio de carreteras con más obras y presupuesto de lo que se podía ejecutar y "tampoco es normal" que se apoyara una cláusula para abonar con recursos propios una vez se sobrepasen los 1.200 millones. "¿Cómo se le ocurrió firmar un convenio con esa cláusula?, Canarias no tiene capacidad", ha destacado.

La diputada canarista ha pedido a Rodríguez que diga como va a "priorizar" la ejecución de obras ya que "Tenerife no es la única isla que tiene problemas de movilidad".

Jennifer Curbelo, del Grupo Popular, ha indicado que no se puede seguir con el "colapso" en las carreteras pues las islas están "trancadas de norte a sur" de ahí que haya invitado a Rodríguez a "trabajar" tras la falta de gestión de su predecesor, Sebastián Franquis, y el expresidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín.

Jana González (CC) ha reprochado al PSOE que sus cuatro años de gobierno "no han servido para mucho" para resolver los atascos en Tenerife y dejado claro que el convenio de carreteras es para "todas las islas", no solo Tenerife, con el fin de que "caminen al mismo ritmo".

Ha afeado al anterior Gobierno que "inflara" partidas presupuestarias en carreteras que después no se correspondían con la ejecución por lo que ha pedido a Rodríguez que se afine este capítulo en esta Legislatura.