El Roque de Los Muchachos (La Palma) acoge este viernes una jornada internacional sobre cooperación científica

SANTA CRUZ DE LA PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Roque de Los Muchachos (La Palma) acoge este viernes, a partir de las 10.30 horas, la jornada 'DiploInnova' que reúne representantes del cuerpo diplomático acreditado en España y a organismos nacionales e internacionales con el fin de potenciar la cooperación científica.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abrirá la sesión con la ponencia 'Canarias es Ciencia e Innovación' y entre los participantes destacan Robert P. Kirshner, director ejecutivo del Thirty Meter Telescope (TMT); Pete Worden, director ejecutivo de las iniciativas Breakthrough y presidente de la fundación Breakthrough Prize; el director del IAC, Valentín Martínez; el investigador Rafael Rebolo y Gerardo Morales, administrador del Two meter Twin Telescope (TTT), entre otros investigadores y organismos estatales como el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y la secretaria general del Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Estas ponencias darán paso a una mesa redonda sobre ciencia y desarrollo, que modera la directora de la Fundación Española para la ciencia y la tecnología, (FECYT) Izaskun Lakunza y concluye con la intervención virtual de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) Nadia Calviño.