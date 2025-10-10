Salen de Canarias los tres primeros menores migrantes tras la declaración de contingencia

Archivo - Salvamento Marítimo rescata a varios menores cerca del Puerto de la Restinga - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias informa este viernes de que dos niños, de 16 y 17 años, y una niña, de 13 años, menores migrantes no acompañados que llegaron al archipiélago tras la declaración de contingencia migratoria el pasado 28 de agosto, han salido rumbo a otras comunidades en la Península.

Los menores habían llegado a Canarias el pasado 15 de septiembre entrando por El Hierro y procedían de Gambia y Senegal.

Estas son las tres primeras derivaciones que se realizan atendiendo al RD658/2025 que regula la salida de los menores migrantes no acompañados por el procedimiento express, según el artículo 5, que establece 15 días para todo ese trámite.

Sin embargo, los menores llevaban en las islas ya casi un mes porque el procedimiento es muy garantista con respecto a los derechos de los menores, precisa el Ejecutivo en una nota.

Para el Gobierno de Canarias, la primera salida supone un motivo de "satisfacción" porque por fin se pone en marcha lo estipulado a través de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, impulsado por el presidente Fernando Clavijo.

Desde entonces, y tras la regulación a través de Real Decreto Ley, sus desarrollos posteriores, y la declaración de contingencia migratoria el 28 de agosto, Canarias ha recibido a 41 menores que deben ser trasladados por esa normativa.

"Comienza a dar sus pasos más firmes este procedimiento, esperamos que empiece a engrasarse la maquinaria para que se puedan cumplir esos quince días naturales para su traslado efectivo a esas otras comunidades, en base a la resolución de ubicación definitiva firmada por el delegado del Gobierno", comenta la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez.

En esa línea apunta que Canarias sigue en contingencia migratoria lo que supone que los centros están "hacinados" de tal manera que es necesario que los menores "encuentren lo que han venido buscando a España, que es un presente y un futuro mejor".