El Gobierno anuncia el traslado a la península de otros tres menores migrantes no acompañados desde Melilla

Última Reunión Para Analizar Los Expedientes De Traslado De Menores Desde Melilla

MELILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado este viernes que la próxima semana está prevista la reubicación de otros tres menores migrantes no acompañados en distintas comunidades autónomas de la península. Moh ha explicado que estos traslados se suman a los tres primeros realizados este jueves, en el marco de la declaración de contingencia migratoria extraordinaria aprobada en agosto, que afecta también a Canarias y Ceuta.

La representante del Gobierno de España en Melilla ha señalado que "ya se han producido los primeros traslados y que existen otros expedientes en una fase muy avanzada". En total, según ha precisado, "se está trabajando en una treintena de expedientes amparados en el artículo 5 del Real Decreto 658/2025", que regula los procedimientos para la reubicación de menores llegados tras la declaración de contingencia.

Moh ha admitido que "algunos expedientes se han archivado --entre los cuales había varios que en realidad eran mayores de edad tras realizarseles las pruebas médicas-- y otros se han revocado por corresponder a procedimientos distintos, tramitados mediante la disposición adicional y no por el artículo 5".

Asimismo, Sabrina Moh ha indicado que en varios casos "ya se está a punto de emitir el informe de Fiscalía, que constituye el último paso antes de la resolución definitiva".

La delegada ha mostrado su confianza en que "en pocos días puedan estar resueltos prácticamente todos los expedientes" en los que se está trabajando actualmente.

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed (PP), ha señalado este viernes que las reuniones sobre el traslado de menores a la península son "técnicas, no políticas" y se basan en aplicar los criterios ya aprobados.

Mohamed ha apuntado que, a estos encuentros en Delegación del Gobierno, "va el equipo de la Consejería y los directores de los centros, y en todos ellos tengo mi máxima confianza".

Así, ha rechazado las críticas de la delegada del Gobierno que le acusaba de no asistir y ha señalado, como ejemplo de gestión, que "este jueves salieron tres menores y la próxima semana saldrá otro grupo".