El I Salón Náutico de Canarias arriba desde mañana al Recinto Ferial de Tenerife como reflejo del sector en las islas

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Tenerife acogerá desde este viernes el desarrollo de la primera edición del Salón Náutico de Canarias, un evento que aspira a convertirse en "un referente del sector marítimo en las islas". La cita se prolongará hasta el próximo 21 de septiembre, con la participación de 50 expositores y 60 stands, distribuidos en 10.000 metros cuadrados de la nave de la institución ferial.

La primera edición del Salón Náutico de Canarias contará con una sala de conferencias, en la que se ofrecerán charlas, ponencias y mesas de debate en las que se analizarán aspectos como la necesidad de procedimientos de soldadura en el sector naval, se abordará lo derivado de los cetáceos de la Macaronesia y la 'Estrategia Canaria de Economía Azul, según ha especificado el Cabildo tinerfeño en una nota.

El programa dará comienzo este viernes, a partir de las 12 horas, con la ponencia 'Estrategia Canaria de Economía Azul', impartida por Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. A continuación, llegará el turno para la presentación de los proyectos Aquawind y Ecoemprendes con los ponentes Javier Ro, de la Agencia Canaria De Investigación Innovación Y Sociedad De La Información Gobierno De Canarias y Alberto Dieter (Factoría de Cohesión), respectivamente.

La apertura de la jornada vespertina, que dará comienzo a las 13:30 horas, correrá a cargo de Antonio Eres, profesor especialista en soldadura y Ana González, directora de Formación de Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (FEMETE) con la Charla coloquio: "Necesidad de procedimientos y homologación de soldadura en el sector naval".

A las 14 horas, será el turno para "Cetáceos de la Macaronesia" con la Educadora de Loro Parque Fundación, Raquel Afonso Pérez.

El viernes 19 de septiembre la actividad en la Sala de Conferencias continuará a las 16 horas con la Mesa de debate 'El futuro Centro Industrial y Naval de Canaria', con la participación de Ana Zurita, directora general de Industria del Gobierno de Canarias; Manuel Fernández, consejero de Industria del Cabildo de Tenerife; Juan Antonio Jiménez, presidente de Femete; la presidenta de Asnáutica, Carmen Fernández; Nicolás Quintana, presidente de ATI-COM; José González, secretario general de Femete, y Ana González, directora de formación de Femete.