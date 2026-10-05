Salud Pública certifica que el 99% de las aguas de zonas de baño de Tenerife son aptas

Laboratorio de Salud Pública - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), en aplicación del Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Aguas de Baño de Tenerife, informa este lunes de que en los primeros nueve meses del año se han realizado un total de 891 tomas de muestras en 62 puntos correspondientes a las cincuenta zonas de baño con la calificación de aptas para el baño en el 99 por ciento.

Esto ha supuesto la realización de 1.782 determinaciones microbiológicas, de las que el 99 por ciento han dado resultado negativo a contaminación por Enterococos intestinales y Escherichia coli y, por tanto, las zonas costeras analizadas han podido mantener su condición de aptas para el baño.

Asimismo, el Programa de Vigilancia determina que, en función de las analíticas realizadas en 2025, el 92 por ciento de las zonas de agua de baño tuvieron una calificación de excelente y el resto buena.

De esta forma de los 62 puntos de toma de muestra, 57 mantuvieron la calificación de excelente, cuatro fueron calificadas con buena y una como suficiente, recoge una nota de Salud Pública.

La vigilancia sanitaria de las aguas de baño tiene como finalidad proteger la salud de los bañistas frente a los posibles efectos adversos derivados de la contaminación de las aguas y se rige por el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, que determina la gestión de la calidad de las aguas de baño, establece los criterios sanitarios aplicables, así como las disposiciones relativas a su control, clasificación, medidas de gestión e información al público, toda vez que los valores de las analíticas quedan publicados en la plataforma nacional NAYADE.

Los resultados obtenidos en las determinaciones microbiológicas permiten efectuar el seguimiento continuado de la calidad sanitaria de las aguas durante la temporada y adoptar, cuando proceda, las medidas de gestión necesarias para la protección de la salud de los bañistas.

CINCUENTA ZONAS DE BAÑO ANALIZADAS EN 2026

El Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Aguas de Baño de Tenerife para 2026 comprende cincuenta zonas de aguas de baño, distribuidas en diecisiete municipios, y 62 puntos de muestreo.

La vigilancia desarrollada comprende la inspección visual de las aguas de baño y el control microbiológico mediante la determinación de Enterococos intestinales y Escherichia coli, permitiendo realizar un seguimiento continuado de su calidad sanitaria y adoptar, cuando resulte necesario, las correspondientes medidas dirigidas a la protección de la salud de los bañistas.

La programación de los controles se establece para cada punto de muestreo atendiendo al tipo de temporada de baño y a la frecuencia de vigilancia asignada.

En las zonas con temporada de baño anual se establecen tres niveles de vigilancia: intensiva, normal y reducida, que suponen, respectivamente, 21, quince y trece controles programados por punto de muestreo.

En las zonas con temporada de baño estival, la vigilancia establecida es normal y comprende, con carácter general, nueve controles programados por punto, distribuidos entre los meses de mayo y septiembre.

Estos distintos niveles de vigilancia se establecen en función de la calidad microbiológica de las aguas de baño, teniendo en cuenta los resultados de los últimos cuatro años, las situaciones de incumplimiento e incidencias registradas y los perfiles de las aguas de baño.

Las frecuencias indicadas corresponden a los controles programados, sin perjuicio de las tomas de muestras adicionales que puedan resultar necesarias durante la temporada como consecuencia del seguimiento de resultados microbiológicos, situaciones de incidencia u otras circunstancias contempladas en el Programa de Vigilancia Sanitaria.

A lo largo de este año, desde la Dirección General de Salud Pública solo se ha recomendado a los respectivos municipios el cierre de zonas de baño por contaminación de corta duración en el uno por ciento del total de puntos de muestreo.

En total supone la emisión de recomendación de once cierres por episodios de contaminación de corta duración que se distribuyen de la siguiente manera: en tres ocasiones la zona de baño de Playa Jardín y una ocasión para El Camisón, Los Cristianos, El Médano, El Médano- Leocadio Machado, El Socorro, La Pinta, Castillo-Bajamar y las piscinas naturales de Bajamar.

Analizando estos datos relativos entre enero y 24 de septiembre 2026, comparándolos con este mismo periodo de años anteriores, se aprecia que no se ha experimentado una tendencia al alza en el número de incidencias en lo referente a las zonas de baño de la isla de Tenerife.

Entre 2020 y 2025 se ha registrado una media anual de nueve declaraciones de zonas no aptas para el baño por resultados desfavorables en las analíticas microbiológicas.

Así, en el año 2020 se decretó el cierre de zonas de baño en trece ocasiones, en 2021 fueron doce veces, mientras que en 2022 se cerraron zonas de baño en seis ocasiones.

En 2023 fueron cinco episodios de cierre, en 2024 se registraron doce cierres y en 2025, se cerraron zonas de baño en ocho ocasiones.