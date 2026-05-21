Salud Pública eleva el riesgo por radiación ultravioleta a 'extremo' en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

Sanidad advierte del riesgo por radiación ultravioleta extremo en la provincia de Las Palmas - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), que coordina el Plan de Actuaciones Preventivas frente la Radiación Ultravioleta en la Salud, ha elevado el riesgo por radiación ultravioleta (UV) a 'extremo' en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura hasta el próximo lunes, 25 de mayo.

Según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado, en los municipios de Arrecife (Lanzarote); La Aldea de San Nicolás, Agaete y Gáldar (Gran Canaria); y las islas de Tenerife, La Gomera, El Hierro y La Palma el riesgo será 'muy alto'.

Por su parte, Salud Pública ha recordado que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados.

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza este umbral (muy alto y extremo), es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 o más), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y protegerse del sol, tanto adultos como menores.

Además, los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que el daño solar es acumulativo y que la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas después.

También han apuntado que en los días nublados los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

Canarias es la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La radiación UV es una forma de radiación emitida por el sol y por fuentes artificiales, como las camas bronceadoras, y que forma parte del espectro no visible de la luz solar.