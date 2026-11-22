Archivo - Llegada de un cayuco en el Puerto de la Restinga, a 25 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha activado a sus dos embarcaciones, Salvamar Adhara y Salvamar Acrux, ante el av - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 22 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han escoltado hasta el Muelle de La Restinga (El Hierro) el tercer cayuco de este domingo en la isla con 22 inmigrantes subsaharianos a bordo, entre ellos una mujer y tres menores de edad.

Así lo ha informado el organismo estatal, que añade que fue la patrullera Río Tajo de la Benemérita la que avistó sobre las 09.30 horas una embarcación irregular a unas 4,2 millas del puerto herreño y comenzó a dirigirla al puerto.

De esta manera, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCR) de Tenerife activó a la Salvamar Acrux, que relevó a la patrullera en la escolta del cayuco y la condujo hasta el interior del Muelle de La Restinga.

Una vez en tierra, los 22 inmigrantes fueron asistidos por dispositivo sanitario habitual en estos casos, estando todos ellos en aparente buen estado de salud.