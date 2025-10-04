Salvamento Marítimo intercepta una patera con 30 migrantes en aguas cercanas a Lanzarote

Archivo - Llegada de un cayuco en el Puerto de la Restinga, a 25 de noviembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). Salvamento Marítimo ha activado a sus dos embarcaciones, Salvamar Adhara y Salvamar Acrux, ante el av - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 4 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en la jornada de este sábado una patera cuando navegaba con 30 migrantes en aguas próximas a la isla de Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

De esta manera, el centro de coordinación del organismo estatal en Las Palmas activó a la Salvamar Acrux, que localizó la embarcación irregular a pocas millas de la isla y trasladó a sus ocupantes hasta el Muelle de Arrecife.

Allí esperaba el dispositivo sanitario habitual en estos casos conformado por Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió a los migrantes a pie de muelle.

En este sentido, uno de los migrantes tuvo que ser trasladado hasta un centro hospitalario de la isla con lesiones de carácter moderado, mientras que el resto de personas estaban en aparente buen estado de salud.