Salvamento Marítimo intercepta una patera con 51 magrebíes a 42 millas de Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 16 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha interceptado en las horas centrales de este jueves una patera que transportaba 51 inmigrantes magrebíes --49 hombres y dos mujeres-- cuando navegaban a unas 42 millas náuticas de Arrecife (Lanzarote).

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del organismo estatal, que añaden que fue el avión Sasemar 103 el que localizó a la embarcación irregular, por lo que el centro de salvamento de Las Palmas movilizó a la Salvamar Acrux.

Una vez en la zona, el recurso marítimo localizó una patera y rescató a sus 51 ocupantes para poner rumbo de vuelta al muelle de Arrecife, donde se prevé que llegue sobre las 16.20 horas.