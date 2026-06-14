Salvamento Marítimo rescata a 77 personas migrantes a bordo de una patera en aguas próximas a Canarias

Archivo - La salvamar 'Macondo', en rescate a un cayuco a unas 5 millas al sur del Faro de Maspalomas - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 14 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 77 personas migrantes, entre ellas seis mujeres y tres menores, a bordo de una patera en aguas próximas a Canarias.

El aviso fue recibido a las 11.00 horas por el centro del organismo estatal en Las Palmas de Gran Canaria, que informaba de la localización de una patera navegando desde Tan-Tan (Marruecos) hacia las costas canarias, fijando dos posibles posiciones, según ha informado el organismo estatal en una nota a los medios.

Asimismo, los controladores marítimos procedieron a movilizar a la Salvamar Acrux. Sobre las 13.06, el buque Eptalofos, que fue desviado hacia una de las posiciones para custodiar la embarcación, reportó que tenía a la neumática a unas 3 millas de distancia.

La Salvamar Acrux arribó a la zona sobre las 14.06 horas, finalizando el rescate de unas 77 personas migrantes a bordo de la embarcación, todas ellas de origen subsahariano.

La llegada prevista a Arrecife (Lanzarote) está prevista sobre las 17.00 horas.