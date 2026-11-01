Salvamento Marítimo rescata más de 363 personas migrantes en las últimas horas en Canarias

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha procedido al rescate de más de 363 personas migrantes a bordo de tres embarcaciones localizadas en la tarde noche de este sábado próximas a las islas de Gran Canaria y El Hierro. Además, este domingo, procede a escoltar hasta La Restinga a una cuarta embarcación avistada a primera hora de la mañana.

Según informa el organismo estatal, la alerta fue dada sobre las 7.30 horas de este domingo por la Guardia Civil, cuando reportó a un cayuco navegando a 10 millas de La Restinga, en el Hierro.

Asimismo, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Diphda, que la avistó 40 munutos después y procede en estos momentos a escoltarla hasta el puerto.

Por ahora, no existe una estimación sobre el número de migrantes que viajarían a bordo.

TRES EN LA TARDE DE AYER

La localización de esta embarcación se suma a la detección de otras tres en la tarde noche de este sábado. En concreto, a las 20.00 horas, la Guardia Civil localizó a un cayuco navegando a 6 millas de la costa de Gran Canaria, por lo que Salvamento Marítimo procedió a movilizar a la salvamar Macondo, que salió a su encuentro.

Una hora después, rescató a unas 56 personas migrantes a bordo, todas ellas subsaharianas, con 52 hombres, 3 mujeres y un menor, que fueron desembarcadas finalmente en el puerto de Arguineguín.

En la tarde noche de ayer, se recibió el aviso de detección de 2 cayucos a 12 millas de La Restinga. Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda y Navia que los escoltaron a puerto.

Del primero desembarcaron 114 personas migrantes, subsaharianas, entre ellas 102 varones, 8 mujeres y 4 menores, mientras del segundo arribaron a la isla 193 personas, todas ellas también de origen subsahariano, entre ellos 174 varones, 10 mujeres y 9 menores.