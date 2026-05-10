Salvamento Marítimo rescata una neumática semisumergida con 55 inmigrantes al este de Lanzarote

Archivo - Avión Sasemar 103 - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo una neumática semisumergida con 55 inmigrantes en su interior que se encontraba al este de la isla de Lanzarote.

Según informa el organismo estatal, fue el avión Sasemar 103 el que avistó sobre las 13.00 horas a la embarcación con uno de los balones semidesinflado, pese a lo cual permanecía estable y con sus ocupantes en aparente calma.

Por ello, el centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas movilizó a la salvamar Al Nair que, pasadas las 14.00 horas, localizó a la neumática y rescató a sus 55 ocupantes, todos en aparente buen estado.

Ya con los inmigrantes a bordo, el recurso marítimo puso rumbo al Puerto de Arrecife (Lanzarote), donde se prevé su llegada a las 18.30 horas.