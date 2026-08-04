Salvamento Marítimo retoma este martes la búsqueda de un cayuco avistado a 360 kilómetros de El Hierro

Archivo - Guardamar 'Talia'
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Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 4 agosto 2026 10:15
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VALVERDE (EL HIERRO), 4 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha retomado este martes las labores de búsqueda de un cayuco después de que este domingo fuera avistado por un buque militar portugués a unos 360 kilómetros de El Hierro.

Así lo ha informado Salvamento a Europa Press, que detalla que el avión Sasemar 101 y la guardamar Urania operan en estos momentos a 65 millas al sur de la isla para tratar de localizar el cayuco.

La búsqueda comenzó el domingo, después de recibir la señal de aviso por parte del buque portugués. Este lunes, continuó la búsqueda con el Helimer 204, la guardamar Urania y el avión Sasemar 101.

Sin embargo, al no obtener resultado sobre el paradero de la embarcación irregular, la búsqueda se ha retomado este martes.

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