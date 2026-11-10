La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria celebra 25 años con el objetivo de repetir los 10.001 corredores de 2025

San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carrera solidaria San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria celebrará este año su edición número 25 con el objetivo de repetir los 10.001 corredores que participaron el pasado año 2025.

Según ha recordado la organización en una nota de prensa, se trata de la tercera San Silvestre más grande de España y "la única que se corre en manga corta".

La primera edición, que arrancó de la mano del Club Trican en 2002, tuvo apenas unos 200 corredores, y en estos años ha movilizado a más de 130.000 personas, ha recaudado más de 1,3 millones de euros para decenas de proyectos sociales y ha ido sumando kilómetros solidarios hasta superar los 777.000.

Desde aquella primera edición, ha cambiado el número de participantes, el circuito y el despliegue deportivo de esta cita, "pero se ha mantenido inalterable el poder de convocatoria y el verdadero valor de esta carrera, dar oportunidades, cuidados y hacer realidad proyectos sociales".

De igual modo, la inscripción para la edición especial de 2026 ya está abierta y se cerrará al alcanzar el número de 10.000 corredores, consolidando así su reto solidario del año.

La edición especial de 2026 volverá con tres propuestas para distintas edades y formas de vivir la carrera, con la San Silvestre Kids, el 30 de diciembre, y las pruebas del 31 de diciembre: el 5K Internacional de Las Estrellas y el 6K Popular.

OBJETIVO SOLIDARIO

A lo largo de su trayectoria, la San Silvestre ha contribuido a que la solidaridad llegue a niños con cáncer y sus familias, personas con discapacidad, estudiantes con dificultades económicas, mujeres en situación de vulnerabilidad, refugiados, migrantes y personas mayores.

Sus aportaciones han respaldado iniciativas como las becas educativas de Radio ECCA, los programas de atención hospitalaria y apoyo psicológico y escolar de Pequeño Valiente, los proyectos de formación e inserción laboral de Aldeas Infantiles SOS, los talleres artísticos para personas con discapacidad intelectual de APAELP o las acciones de atención sanitaria e integración social de entidades como Médicos del Mundo y CEAR.

También ha hecho realidad proyectos de envejecimiento activo, de acompañamiento y asesoramiento laboral para personas con dificultades para obtener un empleo y ha contribuido a mejorar el acceso a la sanidad para colectivos vulnerables en Canarias.