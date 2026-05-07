Sánchez y Clavijo mantienen una conversación telefónica ante la crisis por el hantavirus

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han mantenido en la tarde de este jueves una conversación telefónica sobre la crisis provocada por el MV Hondius, que ha ido "bien", según han explicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo central.

Las mismas fuentes explicaron que la conversación se ha desarrollado en el "marco de la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento", algo que confirmaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Clavijo habia mostrado su disposición a desplazarse incluso a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno ante la decisión del Ejecutivo de hacer desembarcar a los tripulantes del crucero afectado en la isla de Tenerife, aunque finalmente la conversación ha tenido lugar vía telefónica.