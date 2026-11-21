El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene en un acto de campaña, a 20 de noviembre de 2026, en Santiago de Compostela, Galicia (España). Se trata del primer acto de campaña en el que par - Álvaro Ballesteros - Europa Press

PUERTO DE LA CRUZ (TENERIFE), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este sábado que la del PSOE es la "única papeleta" que puede "frenar" la "involución" y la "mala educación" de la derecha por lo que ha instado a votar "con fuerza" para perseverar en los avances.

"Si hasta el Papa ha votado, ¿como no vamos a votar nosotros?", se ha preguntado ante unas 3.000 personas que han llenado el terrero de lucha de Puerto de la Cruz --la mitad de ellos por fuera lo siguieron en pantalla gigante--.

Ha dicho que como van a "querer para España" lo que los dirigentes ultraderechistas han conseguido en Estados Unidos, Brasil o Argentina y reivindicado la "buena política" de su Ejecutivo, que ha ejemplificado en la revalorización de las pensiones, la subida del SMI en un 75% o el decreto de vivienda que impide desahucios a personas vulnerables.

Sánchez ha afeado a PP y Vox que representan a una "única involución, no dos derechas" y aunque ha destacado que España será este año el país que más crezca de la UE no se conforma y hay que trabajar en que la riqueza se distribuya entre toda la sociedad.

En ese sentido ha comentado que "la bandera" de estas elecciones es la del "rojo del PSOE" y no la de los que abanderan la vuelta al "blanco y negro", remarcando que está "orgulloso" de haber multiplicado por cinco la financiación a la dependencia o que la hucha de las pensiones tenga 20.000 millones.

Por ello ha defendido la prórroga del impuesto a la banca, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y cuya recaudación se destinará a la construcción de vivienda protegida para ayudar a resolver uno de los mayores problemas del país. "Tienen que ser los primeros" en comentado.

El presidente se ha preguntado "que cambio" representa el líder de Vox, Santiago Abascal, ya que "amenaza" con la derogación de la ley de eutanasia, "recortar" el derecho al aborto o abrir el debate sobre la "salud de las pensiones" cuando la derecha en Paraguay ha quebrado la banca.

Ha vuelto a pedir un 75% de participación para que la mayoría progresista sume 176 escaños e ironizado con que el PP dijo que "acabaría con los insultos" cuando llegara a La Moncloa y lo va a hacer "cuando pierda las elecciones".

En ese sentido ha señalado que también es "mala educación llamar cáncer a las bajas laborales", utilizar los impuestos de los madrileños para un "aticazo" para la presidenta de la comunidad autónoma, llamar "mafias" a los sindicatos o que ejercer el derecho a la huelga general sea un "disparate".

Ha dicho que no sabe "lo que ha votado el Papa" en Estados Unidos pero sí que coincide en reconocer los derechos de las personas migrantes y combatir a los tecnooligarcas y el cambio climático y ha incidido en que en 2023 los socialistas fueron "los primeros" en frenar a la ultraderecha y ahora les toca otra vez tras las elecciones de Brasil o las medio mandato en Estados Unidos.