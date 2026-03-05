Sánchez remite una carta a Von der Leyen para blindar a las RUP y el Posei en el nuevo marco financiero de la UE

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegan a la rueda de prensa tras su reunión en La Moncloa - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido este jueves una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que le solicita que se tengan en cuenta las características singulares de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), caso de Canarias, en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2028-34.

Así lo ha desvelado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que esta misiva se una a otra anterior enviada a mediados de enero por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con actuaciones específicas en materia de vivienda y sector primario.

Torres ha señalado, en una declaración difundida por su departamento, que el presidente ha insistido especialmente en el mantenimiento del Posei como un programa "estructurante y fundamental" para el archipiélago y con la posibilidad de aumentar su ficha financiera dado que permanece inalterada desde 2011 pese al incremento de los costes de producción y el transporte.

En la carta, Sánchez alude al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE para que la Comisión Europea continúe reconociendo el "valor estratégico" de las RUP y preserve su régimen específico.

Según el presidente, "un presupuesto estable y suficiente, financiado por la Unión, puede ofrecer seguridad jurídica y financiera a los agricultores y a las cadenas de valor locales, y asegurar la coherencia entre los compromisos políticos de la Unión y la aplicación efectiva de una política agraria europea en las regiones ultraperiféricas".