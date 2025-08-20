Sucesos.- Sancionados ocho turistas por conducción temeraria y sin seguridad en el Parque Nacional del Teide - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado indentificar a los conductores y ocupantes de dos turismos de alquiler que circulaban por la carretera TF-24, en el entorno del Parque Nacional, con sus pasajeros sentados en las ventanillas de las puertas y, por tanto, con la parte superior del cuerpo por el exterior de los vehículos.

La investigación y localización de estos individuos ha culminado con la denuncia de hasta ocho personas por conducción temeraria y por no hacer uso de los elementos de seguridad en el Parque Nacional del Teide.

Los pasajeros viajaban sin hacer uso de los cinturones de seguridad, ni adoptar la posición correcta en el interior de los vehículos, según se pudo detectar a través de un vídeo difundido por redes sociales. Así, la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Sector del Tráfico en Canarias inició una investigación.

De este modo, se procedió a realizar un dispositivo de localización, en el que intervinieron agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur.

Finalmente, se logró localizar ambos vehículos, a los conductores y ocupantes, siendo éstos turistas extranjeros, que se disponían a regresar a su país. Una vez identificados, se procedió a notificarles las correspondientes denuncias por conducción temeraria y por no hacer uso de los elementos de seguridad necesarios.

Los hechos han sido denunciados ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, por lo que tuvieron que afrontar el pago como depósito de DOS denuncias de 500 euros y detracción de seis puntos y SEIS de 200 euros, al no ser residentes en España, según recoge la normativa de Seguridad Vial.