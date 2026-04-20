Sanidad advierte de llamadas telefónicas fraudulentas a comercios alimentarios de Fuerteventura anunciando su cierre

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 20 (EUROPA PRESS)

El Área de Salud de Fuerteventura, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha advertido de llamadas telefónicas fraudulentas a comercios alimentarios de Fuerteventura anunciando el cierre de dichos negocios por supuestas sanciones pendientes.

Así lo han indicado tras detectar que algunos establecimientos alimentarios de la isla han recibido llamadas telefónicas en las que personas que se identifican falsamente como Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP) anuncian el cierre de sus negocios, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Por ello, desde la Dirección del Área de Salud de Fuerteventura se desmiente categóricamente que el personal inspector esté realizando este tipo de llamadas telefónicas a los establecimientos de la isla para comunicar fechas de cierre o requerimientos de este tipo, subrayando que se trata de comunicaciones fraudulentas ajenas al Servicio Canario de la Salud (SCS).

De esta forma, desde el Área de Salud se recomienda a los establecimientos que, en caso de recibir llamadas de estas características, no faciliten ningún tipo de información personal o administrativa.

También avisa de la conveniencia de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes para que puedan adoptarse las medidas oportunas.