Sanidad cifra en el 2,9% el seguimiento de la huelga de médicos y facultativos en Canarias

Archivo - Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín - CEDIDO POR CONSEJERÍA DE SANIDAD - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha cifrado en el 2,9% el seguimiento que ha tenido este miércoles la huelga de médicos y facultativos; lo que implica que la convocatoria ha sido secundada por 93 profesionales de los 3.203 efectivos que podían seguirla.

Así lo ha informado el departamento regional en una nota de prensa en la que agrega que, por categorías, destaca que de los 2.448 profesionales de Atención Hospitalaria que podían sumarse a la huelga, la secundaron 81; mientras que de los 755 profesionales de los centros de salud en igual situación, acudieron a la huelga un total de doce profesionales.

Por tanto, Sanidad ha indicado que el mayor seguimiento por gerencias se produjo en la Atención Hospitalaria frente a la Atención Primaria.

Finalmente, en la jornada de este miércoles, un total de 1.053 efectivos estaban designados para el cumplimiento de servicios mínimos, sin que se registraran incidencias.