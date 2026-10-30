Sanidad da por cerrado el brote de meningitis vírica que afectó a tres niños en El Hierro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud da por cerrado el brote de meningitis vírica por enterovirus notificado este mes de octubre en la isla de El Hierro, toda vez que ya ha transcurrido el plazo establecido en el protocolo sin que se hayan detectado nuevos casos de esta infección.

El episodio lo conforman tres casos, todos ellos se corresponden con varones de tres, seis y siete años de edad, alumnos del Colegio de Educación Infantil y Primaria Tigaday, en el municipio de La Frontera.

El primer caso de este brote comenzó con síntomas a comienzos del mes de octubre, mientras que el último caso confirmado comenzó a mediados de este mes.

Los tres menores afectados han requerido ingreso hospitalario, si bien todos ellos han experimentado una evolución clínica favorable, detalla la Consejería en una nota.

De hecho, los tres menores afectados ya han recibido el alta hospitalaria.

Desde que se tuvo conocimiento del primer caso confirmado, la Dirección General de Salud Pública Sanidad activó el protocolo establecido para esta situaciones, realizando seguimiento a los posibles contactos de los casos confirmados y alertando a los profesionales sanitarios de la zona para que puedan detectar precozmente síntomas compatibles con esta infección en otras personas.

Durante todos estos trabajos no se detectaron nuevos casos, por lo que este viernes se da por cerrado este episodio.