Sanidad detecta llamadas fraudulentas en centros de La Palma y desmiente que sean inspectores de Salud Pública

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, durante una reunión ejecutiva de la Dirección del SCS - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE LA PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad, ha detectado que algunos establecimientos alimentarios de la isla han recibido llamadas telefónicas fraudulentas en las que personas que se identifican falsamente como Técnicos Inspectores de Salud Pública (TISP) para recabar información sobre estos negocios.

Ante esta situación, la Dirección del Área de Salud de La Palma desmiente categóricamente que el personal inspector esté realizando este tipo de llamadas telefónicas a los establecimientos de la isla para comunicar fechas de cierre o requerimientos de este tipo, por lo que se tratarían de comunicaciones fraudulentas ajenas al Servicio Canario de la Salud (SCS), según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota.

Por todo ello, el Área de Salud de la isla recomienda a los establecimientos que, en caso de recibir llamadas de estas características, no faciliten ningún tipo de información personal o administrativa.

Asimismo, advierte de la conveniencia de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que puedan adoptarse las medidas oportunas.