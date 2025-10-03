Sanidad explora vías de colaboración para reforzar la respuesta del sistema sanitario frente al cambio climático

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad y Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC) analizan iniciativas conjuntas para reforzar la respuesta del sistema sanitario frente a los efectos del cambio climático en la salud. La iniciativa se enmarca en el compromiso de integrar la sostenibilidad ambiental en políticas y programas.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, se ha reunido este viernes con representantes del colectivo, una iniciativa impulsada y presidida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), y respaldada por más de 25 sociedades científicas de todo el país, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

Al encuentro asistió el secretario general de la AMCC, Pedro Cabrera, y uno de los miembros de su junta directiva, Carlos Cabrera, quienes detallaron a la consejera la misión, estrategias y líneas de trabajo de la Alianza, así como su interés en explorar vías de colaboración directa con su departamento.

Precisa el Ejecutivo regional que Alianza Médica contra el Cambio Climático tiene como propósito "impulsar y respaldar desde la profesión médica una respuesta coordinada y basada en la evidencia frente al impacto del cambio climático sobre la salud de la población y la sostenibilidad del sistema sanitario".

En el encuentro, Monzón coincidió con los representantes de la organización en que esta colaboración puede aportar "valor", tanto en la ejecución de acciones concretas como en el refuerzo de la visibilidad pública y el compromiso político que se mantiene con la salud y el cambio climático.

SALUD ZERO EMISIONES NETAS 2030

Asimismo, la consejera explicó que entre las principales líneas de actuación del Servicio Canario de la Salud figura el proyecto 'Salud Zero Emisiones Netas 2030', que promueve la reducción de la huella de carbono en los centros adscritos al Servicio Canario de la Salud y que entre otras acciones desarrolladas ha permitido que todos los centros hospitalarios cuenten ya con la certificación de huella de carbono, conforme a la Norma ISO 14064-1:2018, otorgada por AENOR.

Con ello, Canarias se conviertió en la primera comunidad autónoma del país en tener a todos sus hospitales públicos certificados en esta materia medioambiental.