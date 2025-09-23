Sanidad fija en un 9,4% el seguimiento del inicio de la huelga médica en Canarias, con un total de 304 trabajadores

Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias para exigir más transparencia en el proceso de estabilización del HUC - UGT

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este martes que la huelga de médicos y facultativos convocada por el Sindicato Médico en protesta por el proceso de estabilización ha alcanzado un 9,4 por ciento, lo que implica que la convocatoria ha sido secundada por 304 profesionales de los 3.231 que podían seguirla.

Del seguimiento por categorías, la Consejería resalta que de los 2.454 profesionales de Atención Hospitalaria que podían sumarse a la huelga, la secundaron 279 mientras que de los 777 profesionales de los centros de salud en igual situación, acudieron a la huelga un total de 25 efectivos.

Por gerencias, el mayor seguimiento se produjo en la Atención Hospitalaria frente a la Atención Primaria y que no hubo seguimiento de la convocatoria en El Hierro, mientras que en Fuerteventura, en La Palma y en La Gomera la secundaron tres profesionales en total, uno por isla, recoge una nota de la Consejería.

En la jornada de este martes un total de 1.114 efectivos estaban designados para el cumplimiento de servicios mínimos, sin que se registraran incidencias.