Sanidad recomienda a las personas más sensibles tomar precauciones ante la presencia de calima en el archipiélago

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha recomendado a la población tomar precauciones ante la previsión de presencia de calima en varias islas para los próximos días. Entre las recomendaciones se aconseja evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, se puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos, según ha recordado el departamento regional en una nota de prensa.

Asimismo, desde la Dirección General de Salud Pública se hace especial hincapié en la sinergia negativa que pueden tener en la salud la unión de la calima con las altas temperaturas que se están registrando en Canarias estos días, por lo que se hace un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las recomendaciones para evitar complicaciones en la salud.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

RECOMENDACIONES

Por lo tanto, se ha recomendado a las personas sensibles a este tipo de episodios --como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas-- no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas, así como también realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.

También es fundamental mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, y no realizar ejercicios físicos en el exterior. Recuerdan, además, que en caso de empeorar los síntomas respiratorios se debe llamar al 1-1-2.