Sanidad recomienda tomar precauciones durante el Carnaval ante la presencia de calima

Archivo - Calima en Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ante la previsión de presencia de calima en varias islas en próximos días, ha recomendado a la población adoptar medidas preventivas como evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos en el exterior.

Dado que estas fechas coinciden con la celebración del Carnaval y la programación de numerosos actos multitudinarios en la vía pública, se ha aconsejado especialmente a las personas pertenecientes a grupos sensibles, así como a aquellas que suelen presentar sintomatología durante estos episodios --aunque sea leve, como picor de ojos, nariz o garganta--, que permanezcan atentas a la posible aparición de síntomas.

Asimismo, el departamento regional recomienda reducir el tiempo de permanencia en el exterior, adaptar en la medida de lo posible la participación en actividades al aire libre y priorizar celebraciones en espacios cerrados.

Las concentraciones elevadas de polvo en suspensión puede provocar síntomas leves como la irritación de la nariz, de la garganta, picor de ojos o tos, pero también otros más serios, desencadenando o agravando las crisis asmáticas en las personas que padecen esta enfermedad o empeorando el estado clínico y la sintomatología de los pacientes con enfermedades respiratorias, como el EPOC o el enfisema, o enfermedades del corazón.

En ese sentido se observa un incremento en las urgencias atendidas en hospitales y centros de salud incluso en los cinco días posteriores a la finalización del episodio.

PERSONAS VULNERABLES

Si bien la Consejería expone que todas las personas tienen riesgo de desarrollar síntomas por la exposición a la calima, las más vulnerables a los efectos de la elevada concentración de partículas en el aire ambiente por estos episodios son los niños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas preexistentes tanto respiratorias como cardíacas, mujeres gestantes y personas que trabajan en el exterior.

Asimismo, la Dirección General de Salud Pública ha hecho un llamamiento especial a extremar las precauciones y seguir las siguientes recomendaciones:

- Evitar la realización de actividades que supongan esfuerzo físico al aire libre.

- Permanecer en casa o en interiores el mayor tiempo posible y mantenerse lo más aislado posible del aire exterior cerrando ventanas.

- Realizar la limpieza de las superficies con el polvo con paños húmedos.

- Mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse, así como continuar con la medicación habitual.

- No realizar ejercicios físicos en el exterior.

- Prestar atención a la información y previsiones que proporcionan las autoridades.

- En caso de empeorar los síntomas respiratorios llamar al 1-1-2.