Sanidad recuerda las precauciones básicas a tomar ante la prealerta por calima en Canarias

Archivo - La calima visible desde la playa de 'Las Canteras' de Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de febrero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). Las islas de la provincia de Las Palmas -Gran Canaria, Lanzarote y F - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública de Canarias, y ante la previsión de presencia de calima desde este lunes, recomienda a la población tomar precauciones como evitar la exposición prolongada al aire exterior, mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzos físicos al aire libre.

El polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y, en muchas ocasiones, puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, tales como el asma, personas con enfermedad obstructiva crónica (EPOC) que hacen que aumenten las visitas a los servicios de urgencias y los ingresos hospitalarios en algunos casos, según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa.

La exposición a este contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio.

En este sentido, recomienda a las personas sensibles a este tipo de episodios, como pueden ser niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas, no salir a la calle y mantener cerradas puertas y ventanas de las casas; realizar la limpieza de las superficies con polvo con paños húmedos; mantenerse en ambientes húmedos e hidratarse; y no realizar ejercicios físicos en el exterior.

De todos modos, señalan que en caso de empeorar los síntomas respiratorios se llame al 112.