Santa Cruz revisará sus relaciones comerciales con el Santander por no aclarar la situación de los edificios de Añaza

Publicado 15/10/2018 13:10:05 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dado instrucciones a su concejal de Hacienda, Juan José Martínez, para que revise desde hoy las relaciones comerciales que la Corporación municipal mantiene con el banco Santander, una revisión que, advirtió, se hará "a la baja".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios, a raíz de que la entidad financiera ha incumplido el plazo de 48 horas dado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias para aclarar la situación en la que se encuentran dos inmuebles de viviendas de protección oficial en el barrio de Añaza y en los que residen cerca de 300 familias de las que, al menos unas 80, han recibido comunicaciones telefónicas para negarles la renovación de sus alquileres.

José Manuel Bermúdez ha indicado que el Ayuntamiento llevará a cabo lo que los técnicos de Hacienda consideren "más factible" con respecto al banco y ha querido dejar claro que como alcalde no puede permitir que pida una información a un banco, del cual el Consistorio es cliente, y no le responda "absolutamente nada".

Aunque no ha aclarado qué acciones concretas van a tomar contra el Santander, el alcalde ha asegurado que no habrá marcha atrás, dado que ha pasado casi una semana desde que pidieron información al banco y aún no ha contestado. "Me parece que no nos merecemos eso porque representamos a todos los ciudadanos de esta ciudad y, si eso es así, nos plantearemos trabajar con entidades que nos respondan de manera rápida", afirmó.