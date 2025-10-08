Santa Cruz de Tenerife acogerá el 12 de octubre la Copa de Europa de Triatlón 2025 - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife acogerá por primera vez una prueba de la Copa de Europa de Triatlón el próximo día 12 de octubre en Santa Cruz de Tenerife, un evento organizado por la Federación Española de Triatlón (FETRI) e incluido en el calendario de World Triatlón Competition.

El evento contará con la presencia de los mejores deportistas del continente tanto de categoría masculina como femenina, entre ellos el triatleta tinerfeño Vicente Hernández, subcampeón en la prueba de la Copa de Europa celebrada recientemente en Ceuta.

La competición, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife a través de la empresa pública Ideco, se disputará en el formato 'sprint' y contará con triatletas de más de 25 nacionalidades, según ha especificado la corporación en una nota.

La consejera de Deportes, Yolanda Moliné, ha destacado el "orgullo" que supone que por primera vez en la isla se celebre un evento internacional de Triatlón. Ha destacado el respaldo del Cabildo desde varias vertientes, con la firma de un convenio con la Federación Española de Triatlón y el Servicio de Deportes insular, en noviembre de 2024.

En él, detallan, se plasmó el interés en la promoción deportiva y turística de Tenerife, "una provincia que reúne los requisitos óptimos" para la práctica de entrenamiento y competición de triatlón en dicho territorio.

Además, puntualizan, el acuerdo formaliza el respaldo insular a la carrera deportiva del olímpico Vicente Hernández y la celebración de este evento internacional en la isla.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha subrayado que la celebración del Campeonato de Europa de Triatlón en Tenerife "será una nueva muestra de la capacidad que tiene Canarias para acoger eventos internacionales de primer nivel, con los que proyectamos al archipiélago como un destino ideal para la práctica deportiva durante todo el año".

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias mantiene, por su parte, "un compromiso firme con el impulso y apoyo a competiciones de primer nivel", porque cree "en el deporte como una herramienta de cohesión social, promoción territorial y crecimiento sostenible".

UNOS 138 DEPORTISTAS DE ÉLITE

La competición para los deportistas de élite, un total de 138, comenzará a las 12:00 horas con la modalidad femenina, en la que participan 68 mujeres --15 de ellas españolas-- entre las que destacan la vencedora en la Copa de Europa de Ceuta, Ana Carballo, y en la que también competirá la tinerfeña Raquel Arostegui.

La modalidad masculina, desde las 14:00 horas, contará con la presencia destacada del triatleta Vicente Hernández junto a otros 70 deportistas, 13 de ellos españoles. Ambas competiciones se podrán seguir en directo a través de RTVE Play/Teledeporte.

Como pruebas paralelas a esta competición élite, se disputará el Campeonato de Canarias Absoluto de Triatlón, además de una competición para triatletas paralímpicos. La jornada deportiva incluirá también la final de las 'Series canarias talento', que reúne a las jóvenes promesas del triatlón canario.

En concreto, la prueba de natación se realizará en aguas del Puerto de Santa Cruz, frente al Cabildo, mientras que la de ciclismo tendrá la salida y la meta en la Plaza de España, al igual que la carrera a pie.