Santa Cruz de Tenerife crea una comisión técnica para coordinar recursos ante una eventual erupción volcánica

Archivo - El Teide (Tenerife) - CEDIDO POR CABILDO DE TENERIFE/JUANJO VELÁZQUEZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha decretado esta semana la creación de la comisión técnica para la implementación de un plan de acción ante una eventual erupción volcánica en la isla.

Todo ello, según explica el Ayuntamiento en un comunicado, con el fin de asistir al primer edil en la evaluación de escenarios, propuesta de medidas preventivas y coordinación de acciones estratégicas que resulten necesarias para afrontar con garantías los retos organizativos y logísticos derivados de una situación de esta magnitud.

Al respecto, Bermúdez ha sostenido que este decreto tiene su justificación en que "en caso de un evento eruptivo, aunque las probabilidades de afección directa a Santa Cruz sean reducidas por su localización geográfica, la capital insular desempeñaría un papel fundamental en la gestión logística, humanitaria y administrativa del mismo".

Además,, ha añadido que "en particular, podría ser necesario articular medidas relativas a acogida y refugio temporal de población afectada procedente de otros municipios".

El alcalde ha apuntado que "Santa Cruz se encuentra en permanente contacto tanto con el Cabildo de Tenerife como con el Gobierno de Canarias en el seguimiento de la actual situación, para mantenernos informados y coordinados ante posibles eventualidades".

"Esta coordinación institucional resulta vital para, en caso de necesitarlo, dar apoyo a la continuidad de los servicios esenciales y planificación de contingencias en infraestructuras críticas", ha incidido.

En este sentido, en el decreto dictado por el regidor se contempla que "dicha comisión estará presidida por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad, que según se señala en dicha orden quedará facultado para la emisión de las instrucciones que sean necesarias al objeto regular el funcionamiento de este órgano".

Asimismo, formarán parte de esta comisión técnica los siguientes órganos directivos y personal funcionario tales como el director general de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos; la dirección general de Gestión Presupuestaria, Patrimonio y Contratación; la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y el jefe de sección de Gobernanza y Calidad del Dato, actuando como secretario un funcionario designado por el coordinador general de Infraestructuras, Equipamiento Comunitario, Emergencias y Movilidad.

Para concluir, lo dispuesto en este decreto encomienda a la citada comisión técnica para la implementación de un plan de actuación ante una eventual erupción volcánica en la isla de Tenerife a la emisión de un informe en el que se recojan las medidas preventivas a adoptar en el ámbito municipal ante un eventual episodio eruptivo, además de disponer de modelo de gobernanza y gestión que permita una efectiva coordinación entre las áreas municipales responsables de la implementación de dichas medidas.

De la misma manera que se decreta la necesidad de que esa coordinación sea efectiva, además, con el resto de administraciones que pueden verse afectadas por el mismo, al tiempo que en ese informe deberá recogerse un pronunciamiento expreso sobre la necesidad de mantener la comisión técnica creada, una vez emitido el informe encomendado, recordando que su contenido será confidencial, por lo que deberá tomarse las precauciones necesarias al respecto.