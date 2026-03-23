Santa Cruz de Tenerife retrasa dos semanas el inicio del Carnaval para facilitar la logística y el trabajo de los grupos

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha anunciado este lunes que, de manera excepcional, el Carnaval 2027 retrasará su inicio dos semanas debido a la imposibilidad de montar el escenario en menos de una semana en el Recinto Ferial, que permanecerá ocupado por el PIT hasta el 6 de enero.

Si se siguiese el calendario tradicional, las carnestolendas comenzarían el 8 de enero con la Gala inaugural, tan solo dos días después del 'Día de Reyes', expone el consistorio en una nota.

La decisión, que no responde solo a condicionantes en cuanto a logística, sino que busca también facilitar el trabajo a los grupos del Carnaval, proveedores y personas vinculadas de forma profesional a la fiesta, hará que la Gala Inaugural pase del 8 al 22 de enero de 2027, mientras que el Carnaval en la calle se celebrará finalmente del 19 al 28 de febrero.

El alcalde la ciudad, José Manuel Bermúdez, destaca que "no se podía exigir lo imposible ni arriesgar la calidad de un Carnaval de esta envergadura", a lo que añade que "esta variación permitirá que todas las partes puedan trabajar con mayor comodidad".

"Estoy convencido de que este ajuste en el calendario permitirá ofrecer una mejor y mayor calidad si cabe a un Carnaval que ya es excelente", señala.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, afirma que "es una decisión que beneficia a los grupos del Carnaval, a los proveedores y a la propia organización" añadiendo que "hubiese sido materialmente imposible garantizar el correcto montaje del escenario en tan solo una semana, por lo que ha primado el interés general en esta decisión".