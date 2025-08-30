Una sardina con fichas de póker como escamas será el cartel del Carnaval de 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una sardina con fichas de póker a modo de escamas y dados como pendientes será la protagonista del cartel oficial del Carnaval 2026 dedicado a 'Las Vegas' de Las Palmas de Gran Canaria, edición en la que las fiestas capitalinas cumplirán su 50 aniversario.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, que agrega que se trata de una propuesta presentada por Néstor Santana Benítez y que ha sido la escogida por el público en el transcurso de una gala retransmitida por Televisión Canaria.

De esta manera, el cartel que representará los carnavales dedicados a 'Las Vegas' ha contado con el 27,97% del público que, con sus votos por SMS, han tenido la última palabra en la elección de la imagen que representará a las carnestolendas capitalinas.

La propuesta de Santana, que competía con otros cinco finalistas, ha conquistado al público con el minimalismo de una sardina carnavalera subida a un pedestal en el que destaca sobre skyline de luces de neón que mezcla los hoteles de Las Vegas con edificios emblemáticos de la capital grancanaria.

Con fichas de póker a modo de escamas y dados como pendientes, una coqueta sardina preside una composición en la que un cartel luminoso, al más puro estilo de Las Vegas, anuncia las fechas de las fiestas.

Además, espacios tan reconocidos como el Auditorio Alfredo Kraus, Santa Catalina o la Catedral forman parte de esta obra que, en palabras de su autor, "muestra a la sardina de noche y en la calle, que es donde tiene que estar el Carnaval".