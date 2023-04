SATSE Las Palmas insta al SCS a tomar medidas para proteger a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería SATSE en Las Palmas ha instado al Servicio Canario de Salud (SCS) a que adopte las medidas necesarias para proteger a las enfermeras y fisioterapeutas embarazadas, ya que aseguran que las medidas preventivas "no son adecuadas o no son suficientes".

SATSE ha indicado, en un comunicado, que tras la celebración de última reunión del Comité Insular de Seguridad y Salud de Gran Canaria "ha quedado de manifiesto las considerables discrepancias" entre la mutua (MAC) y los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las distintas gerencias de salud en lo que se refiere a la valoración del riesgo laboral durante el embarazo.

Añade que esta falta de acuerdo implica por un lado una situación donde las medidas preventivas "no son adecuadas o no son suficientes" para garantizar la seguridad de la trabajadora embarazada y por otro un "alto grado de indefensión" en el ámbito laboral, ya que la trabajadora "no" sabe a qué atenerse.

Por ello, desde el sindicato se pide alcanzar "un consenso que garantice la seguridad" de las empleadas embarazadas en su lugar de trabajo, así como solicitan una evaluación de riesgos "adecuada y personalizada" basada en la situación particular de cada trabajadora.

Estos dos aspectos, agregan, son "esenciales" para garantizar que se adapten a las medidas preventivas adecuadas y se minimice cualquier riesgo para la salud de las trabajadoras gestantes.

Finalmente señalan que desde el sindicato se ha informado en numerosas ocasiones al SCS sobre los problemas que las profesionales embarazadas están teniendo en la mayoría de las gerencias de salud porque estas "carecen de puestos exentos de riesgos y la mutua no les concede la prestación por riesgo desde el inicio de la gestación".

SATSE expone que cuando la profesional de enfermería embarazada comunica su estado al servicio de prevención de riesgos "la respuesta es que no existe ningún puesto de trabajo adaptado, por lo que la mutua es la que debe conceder la prestación por riesgo para proteger a la trabajadora embarazada y al feto". Sin embargo, el sindicato critica que la mutua "no" solo rechaza a la embarazada desde el inicio de su gestación, sino a las "gerencias que siguen permitiendo esta situación, cuando son éstas las responsables de la seguridad de las gestantes y de su bebé".

Es por lo que desde el sindicato se pide al SCS establecer una normativa "común en todas" las gerencias para la concesión de la prestación por riesgo de embarazo para todas las enfermeras y fisioterapeutas del SCS.