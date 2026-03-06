Sayas (PP) urge a tomar decisiones "realistas" en vivienda ante las propuestas "sectarias e intervencionistas" del PSOE

Sayas (PP) urge a decisiones "realistas" en vivienda frente a las medidas "sectarias e intervencionistas" del PSOE - PP TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, ha insistido este viernes en la "ausencia" de "políticas sociales y realistas" por parte del actual Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, para afrontar el que es "el primer problema para los españoles": el acceso a la vivienda.

Así lo ha expuesto este viernes en el primer Foro estratégico de la Vivienda celebrado por el PP en la isla, una cita que se ha focalizado en abordar el reto de la vivienda, así como las "inquietudes, necesidades y propuestas" de la mano de diversas organizaciones profesionales, empresariales y sociales en la isla.

Durante su intervención, Sayas ha responsabilizado al gobierno estatal del que es "el primer problema para los españoles". Y frente a ello, ha desglosado las 30 medidas que, "consensuadas" con el sector, el PP ha presentado en la Cámara Baja con el objetivo de "mitigar la carencia de oportunidades" en esta materia, así como "acabar con las políticas "intervencionistas y sectarias de la izquierda radical" por parte de la formación socialista.

"Tenemos un proyecto sobre la mesa para pasar de 15 años a cuatro en la construcción de vivienda y que el 50% sea asequible para llegar a las familias más vulnerables", ha aludido Sayas, quien se ha referido, entre otros aspectos, a la iniciativa para la la reducción del IVA de la vivienda del 10% al 4%, así como a la bajada del impuesto de donaciones "a cero" para que se genere más "seguridad jurídica y protección".

FORO DE LA VIVIENDA

El Foro, que tuvo lugar en el patio central del Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, también contó con la intervención del presidente insular del PP y vicepresidente del Cabildo insular, Lope Afonso, así como con la de la consejera insular de Cooperación Municipal y Vivienda, Sonia Hernández.

Lope Afonso ha destacado, por su parte, la movilización de "más de 183 millones de euros" para la construcción de 1.200 viviendas en los municipios tinerfeños. "Cuando llegamos al Cabildo insular en 2023 solo se invertía 3,7 millones de euros y, a día de hoy, hemos multiplicado esa cifra por 50 para poder afrontar una emergencia habitacional que afecta a la sociedad y arrastra más problemas sociales", ha dicho el presidente del PP insular.

Afonso ha ahondado, además, en la importancia de disponer de suelo para afrontar la construcción de viviendas sociales. En ese sentido, ha recordado la puesta en marcha de 'Activa Suelo', una iniciativa que, "pionera" en la isla, prevé la construcción de 370 viviendas públicas en un total de 14 municipios.

Por su parte, la consejera, Sonia Hernández, ha recordado que, desde el Cabildo, también se colabora con los ayuntamientos para "comprar edificios que estén sin acabar, finalizarlos y ponerlos a disposición de los mercados". Todo ello, ha detallado, bajo el paraguas del programa 'Activa Vivienda', que ya está en marcha con una inversión de más de 26 millones de euros en 15 municipios y que dejaría disponible 229 viviendas.

Durante la jornada se celebró además una mesa de debate en el que participó el comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF), José Ramón Barrera; el portavoz de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas; el presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco), Óscar Izquierdo; el presidente del Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de la provincia, Luis García; el delegado de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), Isidro Martín; y el arquitecto Juan Ramón Lazcano.