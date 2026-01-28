El SCS hace un llamamiento urgente para donar sangre en Canarias principalmente A+ y 0+

Archivo - Unidad móvil del ICHH - CEDIDO POR ICHH - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de Salud (SCS) ha hecho este miércoles un llamamiento urgente a la ciudadanía para que acuda a donar sangre, especialmente de los grupos sanguíneos A+ y 0+, para poder incrementar el stock de seguridad que se necesita antes del carnaval.

De esta forma, todas las personas que quieran donar sangre pueden obtener información en cuanto a las ubicaciones de las unidades móviles en la página efectodonacion.com, en los perfiles de redes sociales (Facebook, X, Instagram y Youtube), así como en el teléfono gratuito 900 234 061, donde podrán obtener más información sobre las unidades móviles y puntos de extracción fijos de la Red Transfusional Canaria, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

Los interesados en donar sangre en Gran Canaria lo pueden hacer a través de la campaña que se está desarrollando en Teror con punto de donación, así como en Firgas donde la unidad móvil ubicada frente a la Casa de la Juventud estará hasta el viernes. Asimismo en la capital grancanaria habrá, jueves y viernes, una unidad móvil de donación en el Centro Comercial La Minilla, en la salida del parking.

Estos días también se trasladará un equipo de extracción hasta la Jefatura Superior de Policía de Canarias para atender al personal de la entidad y al IES Domingo Rivero, en Arucas. Además durante el fin de semana se podrá donar en el Centro Comercial Las Arenas y en el Centro Comercial El Mirador. A todos ellos se suman los puntos fijos de extracción de sangre en la isla.

Por su parte, en la isla de Tenerife, habrá un punto de donación ubicado en el Multicentro Comercial El Trompo de La Orotava, así como en Tacoronte o San Cristóbal de La Laguna.

Además habrá otro dispositivo móvil en Valle Guerra, en la carretera general frente a la gasolinera, y en el CEIP César Manrique de Puerto de la Cruz, así como en el CEIP La Estrella de Arona. También se podrá donar en la Plaza de la Catedral de San Cristóbal de La Laguna, en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y e Adeje en la unidad móvil junto a Leroy Merlín. A todos ellos se suman los puntos fijos en Tenerife.

Respecto a Fuerteventura, se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre, mientras que en Lanzarote se puede hacer lo mismo en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, en la isla de La Palma el punto fijo está en el Hospital Universitario General de La Palma; en La Gomera en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe; y en El Hierro en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes.

Para poder ser donante es necesario tener entre 18 y 65 años (hasta sesenta si es su primera donación), pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. De todas formas, para resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.