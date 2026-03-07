El SCS recuerda la importancia de donar sangre dos veces al año para garantizar el suministro en los hospitales canarios

Archivo - Unidad móvil del ICHH - CEDIDO POR ICHH - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha recordado a la ciudadanía la importancia de donar sangre de forma regular, al menos, dos veces al año, para garantizar el suministro en los hospitales canarios.

En un comunicado, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia ha señalado que, en concreto, se busca poder atender las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos médicos y las situaciones de urgencia que requieran transfusiones.

Por ello, este fin de semana, en Gran Canaria se podrá donar este sábado en el Centro Comercial Las Arenas de 15.45 a 20.45 horas. También habrá un punto de donación en el Centro Comercial Añaza Carrefour, en Tenerife, de 10.00 a 13.45 y de 16.45 a 20.30 horas.

Además, durante el fin de semana estarán operativos varios puntos fijos de extracción en los centros hospitalarios. Al Hospital Universitario de Canarias se podrá acudir el sábado de 08.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 y el domingo de 08.30 a 21.30 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Mientras, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede donar mañana de 09.00 a 13.00 horas. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

REQUISITOS PARA DONAR

Con todo, para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre 18 y 65 años, hasta 60 años si se trata de la primera donación, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Finalmente, el SCS ha indicado que para resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia dispone del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061.