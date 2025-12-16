El sector audiovisual deja un impacto económico de más de 110 millones de euros en Gran Canaria durante 2025

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual ha dejado un impacto económico superior a los 110 millones de euros y la generación de más de 5.200 empleos durante 2025.

Así se ha puesto este martes de manifiesto durante el Balance de Producciones Audiovisuales 2025 elaborado por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) y que ha presentado el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

En este sentido, la institución insular ha resaltado que los datos confirman una evolución "claramente positiva" del sector, tanto en el volumen de producción como en la inversión, el empleo y la diversificación de formatos.

Durante el año 2025, la isla acogió 171 producciones audiovisuales, frente a las 147 del año anterior, "lo que evidencia un crecimiento sostenido basado en la confianza de productoras nacionales e internacionales".

En total, este año se rodaron en Gran Canaria 30 largometrajes, 10 series y 18 producciones de animación, además de documentales, trabajos de postproducción y VFX, y más de 70 producciones publicitarias, lo que confirma la capacidad de Gran Canaria para acoger proyectos de muy distinta naturaleza y escala.

Por su parte, esta actividad se tradujo en más de 4.100 días de rodaje, más de 4.400 contrataciones directas y una inversión total estimada superior a 110 millones de euros, con un efecto tractor sobre otros sectores como el alojamiento, la restauración, el transporte o los servicios técnicos locales.

Mientras, la inversión pasó de algo más de 90 millones de euros en 2024 a superar los 110 millones en 2025 y los rodajes se distribuyeron por prácticamente todos los municipios de la isla.

Finalmente, durante 2025, Gran Canaria Platós registró 23 semanas de ocupación, combinando rodajes en plató físico y en producción virtual, lo que refuerza la competitividad del destino frente a otros territorios.