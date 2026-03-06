El sector hostelero español se reúne este marzo en Tenerife para abordar el presente y futuro del sector - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector hostelero español se reunirá en Tenerife el 9 y 10 de marzo para celebrar la VI edición del Congreso Nacional CLAVE F&B, un foro que congregará a 100 altos directivos responsables gastronómicos de las principales cadenas hoteleras del país, así como a cerca de 300 profesionales y expertos del ámbito Food & Beverage.

Así lo ha informado este viernes el Cabildo, cuya consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, destaca el poder "estratégico" del evento en el que se define el "presente y el futuro" del sector en España.

"Hoy el F&B es mucho más que restauración: es identidad, experiencia, sostenibilidad y posicionamiento de destino. Es una palanca económica que conecta al sector con la industria agroalimentaria y el producto local".

Tras la última edición del congreso, en la que las relaciones profesionales generadas entre participantes y asistentes derivaron en transacciones económicas que superaron los 60 millones de euros, Juan José Martínez, presidente del congreso y del Club CLAVE F&B, prevé "superar esa cantidad".

PROTAGONISTAS DE LA EDICIÓN

Algunos de los principales protagonistas de esta edición serán Marcela Vargas, Minor International F&B Director - Europe & Américas; Laura de Vega, vicepresidenta de F&B en Meliá Hotels International; Raquel Hidalgo, directora del Centro Referencia Nacional de Hostelería; Eugeni Serranos, director general de Dolce Hotels & Resorts by Wyndham y reconocido experto del sector F&B; o Nuria Tomás Mendo, founder y CEO de APOLOX.

Por su parte, la apuesta de la isla de Tenerife quedará representada por Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través del 'Club de Producto Degusta Santa Cruz'; y Dimple Melwani, CEO de Turismo de Tenerife; y de otros representantes de administraciones públicas, como Alberto Paz, Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Soberanía Alimentaria y Bienestar Animal de La Palma.

El Congreso Nacional CLAVE F&B ha celebrado ya cinco ediciones, convirtiéndose en un punto de referencia para el impulso de la excelencia en la hostelería a través del intercambio de experiencias reales.

MODELO DE F&B

Las empresas que forman el club CLAVE han seleccionado Tenerife como sede debido a factores estructurales, como su "liderazgo hostelero", su cadena de valor consolidada y su capacidad operativa durante todo el año, elementos que la convertirían en un laboratorio "perfecto" para el desarrollo del modelo F&B.

La decisión de elegir esta isla para la celebración de la 6ª edición tiene busca, asimismo, posicionarla como sede estable del Congreso Nacional CLAVE F&B para los próximos años, al nivel de otros eventos celebrados en grandes ciudades como Gastronomika, Madrid Fusión, y Hostelco Alimentaria.

Durante las cinco ediciones celebradas, el evento ha reunido a destacados chefs, empresarios, directivos y expertos en Food & Beverage, generando un espacio exclusivo de networking, innovación y aprendizaje. Las jornadas se organizan en tres entornos diferenciados: Clave Ágora F&B, Clave HUB F&B Experience y Clave F&B Talent Lab.

EL ÁGORA, UN FORO DE IDEAS

El corazón "intelectual" del congreso es el Ágora, un foro de "ideas transformadoras" donde se celebran ponencias, mesas redondas y estudios CLAVE. Aquí confluyen, resalta la organización, los grandes líderes del turismo, la gastronomía y la innovación para compartir visiones, debatir tendencias y abordar el futuro.

Por otro lado, el networking más relacional y centrado en la gastronomía se produce en el Clave HUB, un espacio exclusivo donde las degustaciones, catas y experiencias inmersivas se diseñan para inspirar y diferenciar la oferta del F&B, creando conexiones reales alrededor del sabor e impulsando la innovación y el negocio.

Los nuevos talentos también contarán con un escenario propio en el Clave F&B Talent Lab, un espacio donde profesionales de la industria comparten experiencias, visión y retos para construir el futuro del F&B.